EMPREGO

Abertas 500 vagas para preparar mão-de-obra para processo seletivo da BYD

Cursos serão ministrados pelo Senai de Camaçari

Publicado em 27 de março de 2024 às 15:56

BYD Crédito: BYD

Interessados em se candidatar para vagas de emprego no processo de seleção da montadora chinesa Build Your Dreams (BYD) poderão se preparar por meio de cursos de qualificação ofertadas no estado. Na primeira etapa estão sendo oferecidas 500 vagas distribuídas entre quatro cursos, todos gratuitos.

Os cursos são de operador de produção veicular; auxiliar de linha de produção; mecânico de manutenção de máquinas industriais e inspetor de qualidade. Podem se inscrever trabalhadores sem ocupação, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e beneficiários das demais políticas públicas de trabalho e renda, que estejam buscando inserção no mundo do trabalho. Os cursos serão ministrados pelo Senai de Camaçari e a carga horária é de 200 a 260 horas .

A qualificação visa, especialmente, preparar candidatos para participar da seleção da montadora chinesa, mas não garante a contratação, que está atrelada a critérios específicos da BYD. Além da qualificação gratuita, os selecionados receberão fardamento (duas unidades por aluno), material didático, transporte para deslocamento e lanche.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente através de link deste formulário, que será disponibilizado a partir desta quarta-feira, 26, nos principais canais digitais da Setre e do SineBahia.

A iniciativa é do Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Mias de 10 mil vagas serão geradas

A montadora chinesa BYD pretende investir de R$3 bilhões no estado em projetos que devem gerar 10 mil postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. A previsão inicial era de cinco mil postos de trabalho, mas tanto a promulgação da reforma tributária quanto o cenário econômico favorável do Brasil contribuíram para a mudança de planos de investimentos, ampliando a projeção inicial.