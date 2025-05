LÍDER EM HOMICÍDIOS

ACM Neto cobra Jerônimo após novo Atlas da Violência: 'Bahia vive a pior crise de segurança da sua história e ele na China'

O ex-prefeito de Salvador voltou a criticar a gestão da segurança pública na Bahia

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, voltou a criticar a gestão da segurança pública na Bahia. Em vídeo publicado nesta segunda-feira (12), nas redes sociais, após a divulgação do Atlas da Violência 2025, Neto responsabilizou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) pela “pior crise de segurança da sua história” >

De acordo com o levantamento, o estado lidera, pelo nono ano consecutivo, o ranking nacional de homicídios em números absolutos , com 6.616 mortes registradas em 2023. A Bahia segue à frente de todos os outros estados, incluindo São Paulo e Minas Gerais somados — que totalizaram juntos 5.838 homicídios.>

A taxa de homicídios na Bahia também assusta: 43,9 por 100 mil habitantes, a segunda mais alta do país, atrás apenas do Amapá. O cenário reforça a concentração da violência letal nas regiões Norte e Nordeste, como apontou o relatório elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.>

Para o ex-prefeito, os dados confirmam a “falência do estado” diante do avanço das facções criminosas. “Infelizmente, os números hoje divulgados pelo Atlas da Violência só confirmam o que a gente vem denunciando: a derrota que o governador infelizmente vem sofrendo para as facções criminosas, para o crime organizado que toma conta e domina o território do nosso estado”, afirmou.>