MÚSICOS DA OSBA

Acusados de matar homem no Corredor da Vitória estão em liberdade provisória

O crime aconteceu no dia 23 de março

Os acusados de matar um homem no Corredor da Vitória estão em liberdade provisória, desde a noite da última quarta-feira (10). O crime aconteceu no dia 23 de março. A informação foi confirmada pela defesa dos acusados.

O linchamento envolveu os músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) Lincoln Sena Pinheiro (flautista) e Laércio Souza dos Santos (violista), além do designer Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln, e Sérgio Ricardo Souza Menezes, que mora no bairro e passava pelo local no momento da agressão.