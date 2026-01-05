Adolescente é perseguido e morto a tiros após sair de salão no interior da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 15:16
Um adolescente, identificado como Alysson Araújo dos Santos de 14 anos, foi assassinado a tiros no sábado (3) no bairro do Tomba, após ser perseguido por um homem armado no interior do estado. O crime aconteceu momentos após a vítima sair de um salão de beleza, gerando pânico entre moradores e pedestres que passavam pelo local.
Segundo testemunhas, o jovem foi abordado por um homem nas proximidades do estabelecimento. Ao perceber a aproximação do suspeito, o adolescente tentou fugir correndo, mas foi alcançado e atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada das equipes de socorro.
Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Após a perícia no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Cápsulas de munição foram recolhidas e devem auxiliar na identificação do calibre da arma utilizada.
A Polícia Militar informou que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após relatos de tiros na região. A Polícia Civil já deu início às investigações através da delegacia territorial. Até o momento, as autoridades trabalham com análises de câmeras de segurança, depoimentos e analises da motivação do crime.
Este foi o primeiro homicídio registrado em Feira de Santana no ano de 2026, de acordo com dados preliminares das autoridades policiais. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana, que trabalha na coleta de depoimentos e evidências para esclarecer a autoria e a motivação do crime.