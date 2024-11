VIVENDO O SONHO

Alunos baianos de escolas públicas são selecionados para intercâmbio nos Estados Unidos

Programa é promovido pela Embaixada americana

Dois estudantes da rede pública da Bahia foram selecionados para participar de um programa de intercâmbio promovido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil. Os alunos são do interior do estado e apresentaram iniciativas de impacto socioambiental.

São eles: Ana Karolliny Carneiro De Oliveira, da Capela do Alto Alegre, com o projeto "Missão Gás Para Todos: ajudar a comunidade rural e a natureza construindo biodigestores comunitários" e Eliel Pinheiro dos Santos, de Uruçuca, pelo projeto "Oficinas de cosméticos sustentáveis, promovendo práticas ambientais responsáveis".

A programação inclui oficinas de liderança e empreendedorismo, projetos de impacto socioambiental, encontros com representantes do governo, visitas a escolas locais e apresentações sobre o Brasil e suas regiões. Nas cidades anfitriãs, cada estudante será recebido por uma família voluntária, proporcionando uma imersão cultural e uma oportunidade única de conhecer o cotidiano dos norte-americanos.

Criado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil em 2003, o programa conta com o apoio institucional do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), das Secretarias Estaduais de Educação, da rede de Espaços Americanos. O programa é implementado em todos os países do continente americano e conta, ainda, com um programa inverso para jovens norte-americanos representarem os EUA na América Latina. Em 23 anos de existência, 848 jovens brasileiros de todo o Brasil já participaram do programa.