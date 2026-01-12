EDUCAÇÃO

Alunos protestam contra fechamento de colégio estadual em Salvador

Secretaria de Educação diz que estudantes serão transferidos para unidade de ensino no mesmo bairro

Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:31

Alunos do Colégio Estadual Padre Palmeira serão transferidos Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A comunidade do Colégio Estadual Padre Palmeira, localizado no bairro de Mussurunga, em Salvador, tem se mobilizado contra o fechamento da unidade de ensino. Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), o colégio enfrenta problemas estruturais.

Ainda segundo a pasta estadual, o colégio não será fechado, mas os 193 estudantes da unidade serão transferidos para o Colégio Estadual Pinto de Aguiar, também localizado em Mussurunga. A SEC afirma que a transferência foi informada aos alunos, pais e funcionários desde o final do ano passado.

A comunidade acadêmica cobra, no entanto, que a unidade de ensino seja recuperada. "Esse colégio é parte da história do nosso bairro, é onde muitos deram seus primeiros passos rumo a um futuro melhor. Fechar o Padre Palmeira é apagar sonhos, silenciar vozes e interromper trajetórias", diz uma nota publicada no perfil do colégio nas redes sociais.

"Queremos respeito pelos estudantes, pelos professores e por todos que acreditam na educação pública de qualidade. Educação não se fecha. Educação se fortalece", acrescenta o comunicado.