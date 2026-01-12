Acesse sua conta
Alunos protestam contra fechamento de colégio estadual em Salvador

Secretaria de Educação diz que estudantes serão transferidos para unidade de ensino no mesmo bairro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14:31

Colégio Pinto de Aguiar ainda tem aulas à noite e também episódios de insegurança
Alunos do Colégio Estadual Padre Palmeira serão transferidos  Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A comunidade do Colégio Estadual Padre Palmeira, localizado no bairro de Mussurunga, em Salvador, tem se mobilizado contra o fechamento da unidade de ensino. Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), o colégio enfrenta problemas estruturais. 

Ainda segundo a pasta estadual, o colégio não será fechado, mas os 193 estudantes da unidade serão transferidos para o Colégio Estadual Pinto de Aguiar, também localizado em Mussurunga. A SEC afirma que a transferência foi informada aos alunos, pais e funcionários desde o final do ano passado. 

A comunidade acadêmica cobra, no entanto, que a unidade de ensino seja recuperada. "Esse colégio é parte da história do nosso bairro, é onde muitos deram seus primeiros passos rumo a um futuro melhor. Fechar o Padre Palmeira é apagar sonhos, silenciar vozes e interromper trajetórias", diz uma nota publicada no perfil do colégio nas redes sociais. 

"Queremos respeito pelos estudantes, pelos professores e por todos que acreditam na educação pública de qualidade. Educação não se fecha. Educação se fortalece", acrescenta o comunicado. 

Segundo a Secretaria de educação, o Colégio Estadual Pinto de Aguiar, que vai matricular os alunos transferidos, recebeu R$ 3,2 milhões em investimentos na reforma e ampliação, com implantação de teatro, quadra, vestiário e campo de futebol society. A unidade foi entregue em março do ano passado.

