TELEVISÃO

Andréa Silva deixa o comando do Jornal da Manhã após 13 dias

Relembre como foi a participação da jornalista

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2025 às 06:39

Veja como foi a estreia de Andréa Silva Crédito: Reprodução/TV Bahia

Após 13 dias, a jornalista Andréa Silva deixou o comando do Jornal da Manhã, da TV Bahia, nesta terça-feira (25). Sua última participação ao lado do apresentador Ricardo Ishmael aconteceu na segunda (26). Andréa estava cobrindo as férias de Camila Oliveira, que retornou ao programa. >

A jornalista Andréa Silva estreou no comando do Jornal da Manhã, da TV Bahia, nesta quarta-feira (12), ao lado do apresentador Ricardo Ishmael. O colega deu início a transmissão do telejornal matinal e logo convidou Andréa para ser sua dupla. "Vem para cá! Olha ela, nossa queridíssima Andréa Silva. Seja bem-vinda, que alegria tê-la conosco. A casa é sua", falou. A jornalista vai cobrir as férias de Camila Oliveira nos próximos dias. >

Durante esta manhã, o jornalista comentou sobre a participação de Andréa. "Bem-vinda de volta, Camila Oliveira! Estivemos aqui, ao longo dos últimos dias, com a luxuosa companhia dela, Andréa Silva, que está de volta às ruas", falou. Camila disse que assistiu, de casa, a participação da colega. "Dedéa sempre passando a informação com leveza porque ela tem a arte de contar histórias", completou. >

Andréa Silva, que fazia uma reportagem na rua, agradeceu as homenagens. "Obrigada por esse carinho nesses dias que estava no seu lugar. Espero que eu tenha cumprido à altura. Seja bem-vinda de volta", disse. >

A "estreia" aconteceu no dia 12 de março, quando Andréa Silva foi muito homenageada pelos colegas. "Vem para cá! Olha ela, nossa queridíssima Andréa Silva. Seja bem-vinda, que alegria tê-la conosco. A casa é sua", disse Ishmael na abertura do telejornal. >

Naquele Jornal da Manhã, foram exibidos momentos em que Andréa apresentou outros programas da Rede Bahia, na década de 1990. "Foi a minha primeira experiência na bancada. Depois, vieram outras oportunidades, inclusive no Jornal da Manhã", comentou a jornalista. "Jornalismo é isso. A gente está aqui, na rua, trazendo informação e notícia. Aquece nosso coração saber que as pessoas nos acompanham e acreditam no que a gente fala", completou.>

Em sua tradicional participação no Jornal da Manhã, Vanderson Nascimento, apresentador do Bahia Meio Dia, parabenizou a colega. O jornalista mostrou uma placa com a frase "A Bahia te ama, Dedea". "Que massa ter você. É isso aí, meu povo, Andréa Silva e Ricardo Ishmael no Jornal da Manhã, enquanto Camilinha está de férias. Certeza que ela está feliz demais acompanhando esse momento", disse.>