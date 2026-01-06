INTERVENÇÃO

Após laudo constatar 'deterioração aguda', Terminal Marítimo de Vera Cruz passa por obras neste mês

Operações do terminal foram suspensas em agosto por comprometimento na estrutura

Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:35

Terminal fica localizado em Vera Cruz (BA) Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vera Cruz

Uma obra será realizada no Terminal Marítimo de Vera Cruz a partir do dia 12 de janeiro. O piso do saguão do terminal será trocado e medidas operacionais para organizar o fluxo de passageiros serão colocadas em prática. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) afirma, em nota, que as viagens não serão suspensas.

A obra, segundo a Agência, tem como objetivo "melhorar as condições de segurança, conforto e acessibilidade dos usuários que utilizam o serviço de transporte hidroviário diariamente". A previsão de conclusão das obras é até o dia 26 deste mês.

"As alterações temporárias no funcionamento do terminal serão devidamente sinalizadas e divulgadas aos usuários pela Concessionária. A Agerba acompanhará a execução dos serviços, fiscalizando o cumprimento do cronograma e das medidas necessárias para garantir a adequada prestação do serviço público", afirma.

Em agosto do ano passado, a Agência determinou a suspensão parcial das operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz, após o órgão constatar comprometimento estrutural no píer de atracação.