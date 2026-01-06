Acesse sua conta
Após laudo constatar 'deterioração aguda', Terminal Marítimo de Vera Cruz passa por obras neste mês

Operações do terminal foram suspensas em agosto por comprometimento na estrutura

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 18:35

Vera Cruz
Terminal fica localizado em Vera Cruz (BA)  Crédito: Reprodução/Prefeitura de Vera Cruz

Uma obra será realizada no Terminal Marítimo de Vera Cruz a partir do dia 12 de janeiro. O piso do saguão do terminal será trocado e medidas operacionais para organizar o fluxo de passageiros serão colocadas em prática. A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) afirma, em nota, que as viagens não serão suspensas. 

A obra, segundo a Agência, tem como objetivo "melhorar as condições de segurança, conforto e acessibilidade dos usuários que utilizam o serviço de transporte hidroviário diariamente". A previsão de conclusão das obras é até o dia 26 deste mês. 

"As alterações temporárias no funcionamento do terminal serão devidamente sinalizadas e divulgadas aos usuários pela Concessionária. A Agerba acompanhará a execução dos serviços, fiscalizando o cumprimento do cronograma e das medidas necessárias para garantir a adequada prestação do serviço público", afirma. 

Em agosto do ano passado, a Agência determinou a suspensão parcial das operações no Terminal Marítimo de Vera Cruz, após o órgão constatar comprometimento estrutural no píer de atracação.

Na época, a Socicam Náutica e Turismo, concessionária responsável pelo serviço, disse que emitiu ofícios, laudos técnicos e registros fotográficos que recomendavam a necessidade de reformas do terminal. A empresa disse, em nota, que constatou "o estado de deterioração aguda da estrutura".

