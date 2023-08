Após mortes no IAPI, policiamento está reforçado no bairro

IAPI teve tiroteios durante a madrugada. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O policiamento no IAPI, após duas mortes em menos de 24 horas, está reforçado nesta quinta-feira (31), de acordo com informações da Polícia Militar.



O patrulhamento tem sido feito pela 37ª CIPM com reforço da Rondesp e com o apoio de unidades especializadas, além do policiamento convencional.

No cenário de guerra de facções e latrocínio, as aulas continuam suspensas para 630 alunos das escolas municipais Marcos Vilaça, Cardeal da Silva, Cmei José da Silva Tavares e Epifânia Silva nesta quinta-feira (31), segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Ainda na quarta (30), segundo informações da Polícia Civil, foi atingido por tiros Cristiano Jesus Santos Arrieiro, de 30 anos. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde, onde não resistiu. A vítima havia saído de uma audiência no Fórum Criminal Desembargador Carlos Souto, quando foi interceptado por um homem em uma motocicleta. Autoria e motivação serão apuradas.

Entenda violência no IAPI

Entre a madrugada e a manhã da quarta-feira (30), duas pessoas foram executadas na Rua Conde de Porto Alegre, principal via do bairro. Um homem, identificado apenas como Felipe, foi executado com seis tiros por suspeitos que chegaram e saíram a pé da cena do crime. Na noite anterior, o motorista de aplicativo Clayton Pereira Santos, 30 anos, foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) no mesmo local.

Apesar de acontecerem com poucas horas de diferença, os dois casos são distintos. O de Felipe, que trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Hospital Ernesto Simões, seria relacionado a uma guerra entre as facções do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM), que lutam pelo domínio da área. Segundo o que dizem moradores, Felipe não era integrante de nenhuma dessas facções e nem tinha qualquer envolvimento com o crime. A vítima, no entanto, era nascida e criada na localidade de Nova Divineia, que tem a atuação do BDM e é alvo recorrente de ataques de membros do CV.