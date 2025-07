MEIO AMBIENTE

Baleia é encontrada morta em praia de destino turístico na Bahia

Animal já teria chegado à Ilha de Boipeba sem vida, aponta prefeitura

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de julho de 2025 às 14:00

Baleia foi encontrada na Ilha de Boipeba Crédito: Reprodução

Uma baleia foi encontrada morta em Ponta dos Castelhanos, na Ilha de Boipeba, no litoral do baixo sul do estado. De acordo com informações da prefeitura de Cairu, o animal já teria chegado sem vida até a areia da Praia das Amendoeiras.>

A baleia foi encontrada encalhada na manhã da última quinta-feira (17). Segundo avaliação preliminar, ela apresentava sinais avançados de decomposição, o que indica a possibilidade do corpo apenas ter chegado à praia arrastado pelo mar. >

O Projeto Baleia Jubarte e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) foram acionados e orientaram quanto aos procedimentos adequados, além de auxiliar na identificação da espécie e coleta de informações.>

"Com a autorização do Inema, e seguindo as recomendações técnicas para evitar riscos à saúde pública e ao meio ambiente, a baleia será enterrada em área afastada da faixa de areia, conforme protocolo recomendado", anunciou a prefeitura. >

O CORREIO procurou o Inema e o Projeto Baleia Jubarte para apurar mais informações e aguarda um retorno. >

A ocorrência acontece em pleno início da temporada de observação das jubartes no litoral baiano, que vai de junho a novembro. Só em Salvador, 27 baleias foram avistadas em um único dia nesta semana, a partir do ponto de observação instalado no Farol da Barra.>

A temporada 2025 foi oficialmente lançada na terça-feira (15), em evento promovido pela Secult em parceria com o Instituto Baleia Jubarte. A expectativa é que mais de 35 mil baleias passem pelo litoral brasileiro este ano. Em 2024, Salvador registrou 1.012 avistamentos, número superior aos 843 do ano anterior.>