Barbie em Salvador: Cinépolis exibe filme para pessoas com TEA e outras síndromes

O filme da Barbie também é inclusão. Pensando nisso, o Cinépolis, no Salvador Norte Shopping, vai abrir uma sessão inclusiva e adaptada para assistir Barbie, neste sábado (29), às 13h, para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes na sala 6 do cinema.



Para tornar a experiência agradável, durante as sessões adaptadas, o volume de som é reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, e os espectadores poderão entrar e sair da sala a qualquer momento. O ingresso custa R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia entrada. As pessoas com TEA e seu acompanhante têm direito à meia entrada.