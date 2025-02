SEDE DO ILê

Bruno Reis anuncia investimento de R$ 5 milhões para requalificação da Senzala do Barro Preto

Obras começarão ainda neste semestre, segundo prefeito de Salvador

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 13:51

Sede do Ilê Aiyê fica na Senzala do Barro Preto, no Curuzu Crédito: Marcela Villar/CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou um investimento de R$ 5 milhões para a requalificação da Senzala do Barro Preto, no Curuzu, sede do Ilê Aiyê. "Vamos construir praticamente uma nova sede. Mais importante que a obra são os serviços que juntos vamos oferecer às pessoas aqui, no Curuzu, na Liberdade, e em toda a cidade", disse o gestor municipal. >

Segundo Bruno Reis, o objetivo é fortalecer as atividades sociais na Senzala, além de estabelecer um centro profissionalizante para a população local. "A ideia é que o Curuzu possa ter, aqui na Senzala, mais um espaço Boca de Brasa, para estimular os coletivos de arte, de música, de dança, de teatro e cultura", disse o prefeito. >

O projeto Boca de Brasa é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, realizada por meio da Fundação Gregório de Mattos (FGM), ligada à Secretaria de Cultura e Turismo (Secult). Criado em 1986, o projeto tem o objetivo de promover a cultura nas periferias da cidade, com foco no fortalecimento da cidadania através do incentivo às manifestações artísticas dos bairros da capital baiana.>