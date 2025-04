LUTO

Cabeleireira e dona do melhor salão de beleza de Ruy Barbosa morre em acidente na BR-242

Franciele Boaventura era popular na cidade e havia ganhado prêmio de 'Melhor Salão de Beleza' há menos de 15 dias

Larissa Almeida

Publicado em 31 de março de 2025 às 23:20

Franciele Boaventura Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O acidente que deixou 11 pessoas mortas e quatro feridas na BR-242, em Ruy Barbosa, no centro-norte da Bahia, registrou nove óbitos de integrantes de uma mesma família, no último domingo (30). Entre as vítimas fatais, estava Franciele Boaventura, de 29 anos, cabeleireira e dona de um centro de estética há 18 anos. >

Figura popular em Ruy Barbosa, Franciele havia comemorado, no dia 19 de março, a vitória em duas categorias do Prêmio Destaque, que reconhecia os melhores profissionais da cidade. Ela foi eleita como Melhor Terapeuta Capilar e seu negócio foi eleito como Melhor Salão de Beleza. >

Feliz com a conquista, ela chegou a fazer uma publicação nas redes sociais para comemorar os prêmios. “Esse reconhecimento é muito significativo para mim e para o meu trabalho que realizo com tanto amor e dedicação. [...] Cada transformação, cada sorriso, cada história compartilhada no salão me motiva sempre dar o meu melhor. Obrigada a todos que confiaram no meu trabalho e fizeram isso possível”, escreveu. >

Franciele era filha de Enoi Boaventura, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e estava a passeio em Ruy Barbosa após alguns anos. Ela também não resistiu aos ferimentos. >

Daiane Boaventura, que era prima da maior parte das vítimas, relatou que a notícia da tragédia comoveu toda a cidade. Ela, que era mais próxima da prima Franciele, detalha que aquele era um momento especial para a prima, uma vez que a mãe Enoi estava na cidade natal depois de tanto tempo. >

Além da mãe, morreram junto com Franciele dois tios e dois primos. Ao todo, nove pessoas da mesma família vieram a óbito. Os condutores da van e da carreta, por sua vez, sobreviveram e já tiveram alta hospitalar. Seguem internados Ana Flávia Boaventura e Matheus Boaventura, que são primos. >

O enterro das vítimas está previsto para acontecer nesta terça-feira (1º), às 9h. Por volta das 17h30, os corpos foram liberados. A família, amigos e vizinhos aguardam a chegada no Ginásio de Esportes de Ruy Barbosa, local onde acontecerá o velório durante a noite e madrugada.>

Veja o que se sabe sobre as vítimas

Franciele Boaventura >

Franciele Boaventura tinha 29 anos e era filha de Enoi Boaventura. Por ser cabeleireira e dona de um centro de estética há 18 anos, ela era uma figura popular em Ruy Barbosa.>

No dia 19 de março, Franciele chegou a vencer em duas categorias do Prêmio Destaque, que reconhecia os melhores profissionais da cidade. Ela foi eleita como Melhor Terapeuta Capilar e seu negócio foi eleito como Melhor Salão de Beleza. Na ocasião, ela comemorou a vitória nas redes sociais.>

“Cada transformação, cada sorriso, cada história compartilhada no salão me motiva sempre dar o meu melhor. Obrigada a todos que confiaram no meu trabalho e fizeram isso possível”, escreveu em publicação.>

Luciene Boaventura>

Luciene Boaventura era mãe de Sofia Boaventura, 8 anos, e Heloísa Boaventura, de 11 anos. Ela trabalhava na principal fábrica de calçados de Ruy Barbosa e tinha um relacionamento com Romário Mateus de Jesus.>

Enoi Boaventura>

Enoi Boaventura morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e visitava Ruy Barbosa, sua cidade natal, após anos. Ela era mãe de Franciele Boaventura e irmã de Flávio e Luciene.>

Flávio Boaventura>

Flávio Boaventura era pedreiro, tinha idade na faixa dos 50 anos e era casado com Ana Lucia Oliveira. Os dois eram pais de Ana Flávia Boaventura, que sobreviveu ao acidente e está internada.>

Ana Lucia Oliveira>

Ana Lucia Oliveira era esposa de Flávio, mãe de Ana Flávia e tia de Isael Oliveira e Samuel Oliveira. Era considerada pelos familiares uma mãe exemplar. Os sobrinhos haviam sido confiados a ela pelos pais, que autorizaram a ida deles ao passeio. Nenhum deles resistiu aos ferimentos.>

Sofia Boaventura>

Sofia Boaventura, de 10 anos, era filha de Luciene e irmã de Heloísa.>

Heloísa Boaventura>

Heloísa Boaventura tinha 11 anos. Era filha de Luciene e irmã de Sofia. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, onde morreu na manhã desta segunda-feira (31).>

Samuel Oliveira>

Samuel Oliveira era irmão de Isael Oliveira, e sobrinho de Ana Lucia Oliveira, que os havia levado para o passeio familiar. Os garotos tinham 8 e 10 anos.>

Isael Oliveira>

Isael Oliveira era irmão de Samuel Oliveira, e sobrinho de Ana Lucia Oliveira, que os havia levado para o passeio familiar. Os garotos tinham 8 e 10 anos.>

Romário Mateus de Jesus>

Romário Mateus de Jesus era namorado de Luciene Boaventura e uma figura popular na cidade de Ruy Barbosa.>

Vitor Nunes>

Vitor Nunes era namorado de Ana Flávia Boaventura, que está internada. Ele morreu logo após o impacto.>

Matheus Boaventura>

Matheus Boaventura era primo da maior parte das vítimas. Ele sobreviveu ao acidente e está internado em um hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado.>

Ana Flávia Boaventura>