TRÁFICO DE DROGAS

Cerca de 800 kg de maconha, crack e cocaína são incinerados em Ilhéus

Equipes da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus, no sul do estado, realizaram a incineração de 800 kg de substâncias entorpecentes, na manhã desta sexta-feira (21). Dentre as drogas destruídas havia porções de maconha, cocaína e crack.