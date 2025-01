PREVISÃO DO TEMPO

Choveu aí? Veja os bairros de Salvador com maior acumulado nesta semana

Registro é dos últimos quatro dias

Esther Morais

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 09:33

Salvador amanheceu sob chuva fraca nesta quarta (15) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Sob céu nublado e chuvas isoladas há dias, Salvador já acumula mais que o previsto de chuva para todo o mês de janeiro. Dentre as localidades mais atingidas estão: Ilha Bom Jesus dos Passos, com 91,2mm, Ilha dos Frades, 72mm, e Nova Esperança, 65.5mm. Os dados são da Defesa Civil de Salvador (Codesal) para as últimas 96h.

Em sequência aparecem a região da Praia do Flamengo (51.6mm), Itapuã (47.2mm), Boca da Mata (44.4mm), Periperi (41.8mm), Nova Constituinte (41.8mm) e São Tomé de Paripe (41mm). Nesta quarta-feira (15), não houve registro de chuvas fortes ou moderadas. Já na terça-feira (14), Nova Esperança teve o maior acumulado, chegando a 16.1 mm, mas a maior parte do dia foi com céu ensolarado.

Na Bahia, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), 64 cidades baianas registraram chuvas e cinco estão em estado de emergência. São elas: Coaraci, no sul da Bahia, Jaguaquara, no Vale do Jequiriçá, Maiquinique, no Sudoeste, além de Itajuípe e Floresta Azul, ambas no Litoral Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja - indica perigo - para chuvas intensas em 404 municípios do estado.

Previsão do tempo para Salvador

Na quinta (16), dia da tradicional da Lavagem do Bonfim, a previsão é de Sol com algumas nuvens e chuva passageira apenas durante o dia. A temperatura varia entre 25 ºC e 30 ºC. As chances de chuva ficam em torno de 78%.

Na sexta (17), o dia deve ser de Sol, com chuva pela manhã, mas redução das nuvens à tarde. Pela noite, a nebulosidade deve ser baixa.