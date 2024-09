RECORDE

Chuva em Salvador supera média histórica em agosto; confira bairros mais atingidos

Salvador registrou um volume de chuvas acima da média histórica para o mês de agosto. Na estação pluviométrica de Ondina, a precipitação esperada era de 129,7 mm, mas foi superada, atingindo um total de 138,6 mm. A alta representa 105,3% do previsto. Os dados são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal).

Durante a passagem da frente fria, também foi registrada a maior rajada de vento do mês em uma das estações da capital, localizada no Centro de Convenções - Boca do Rio. A velocidade atingiu 61,6 km/h.

Ainda de acordo com a análise da Codesal, com base nas estações meteorológicas espalhadas pela capital, embora a frente fria tenha provocado uma queda nas temperaturas, variando entre 21°C e 28°C, com sensação térmica inferior devido à ação dos ventos, foi no dia 21 que se registrou a temperatura mais baixa do mês.