ABALO

Cidade baiana registra tremor de terra, e moradores sentem vibrações

Informação foi divulgada por laboratório nacional

O tremor foi de magnitude 2.3 mR, considerada baixa. A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN), referência na análise de tremores de terra no Brasil. Moradores do bairro Santo Antônio dos Prazeres, em Feira de Santana, também relataram tremores na manhã de terça (8). As cidades estão localizadas a 290 quilômetros de distância.