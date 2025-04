Ovos, caixas de bombom e lembrancinhas: 80% dos baianos vão comprar presentes na Páscoa

PLANEJAMENTO

Consumidores da Bahia vão gastar até R$ 100 com presentes para a Páscoa neste ano

Apesar disso, os valores podem subir na hora das compras

Principal data do calendário cristão, a Páscoa, assim como o Natal, é uma das épocas do ano em que mais se gasta dinheiro com presentes. Na Bahia, quem gosta de dar lembrancinhas, planeja gastar, em média, R$ 100 em 2025. Os mimos na maioria das vezes são ovos e outros tipos de chocolate em geral , mas também podem ser colombas pascais, produtos artesanais e artigos religiosos. >

Pix, dinheiro, ou cartão?

Outro ponto do estudo foi a preferência pelos pagamentos em PIX ou dinheiro físico, essas formas de pagar lideram entre 50% dos entrevistados. Para o consultor financeiro Raphael Carneiro, além da praticidade, essas formas de pagar são mais populares porque encerram a compra ali mesmo, sem despesas posteriores, como acontece com as compras no crédito. “Você não gasta o que você não tem, como é no caso do cartão de crédito. Então ele é muito importante porque ele permite que as pessoas tenham um limite também no gasto”, explica.>