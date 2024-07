USOU UMA BONECA

Crime planejado: depoimento dá detalhes de como assassino emboscou Aisha

Menina não queria entrar na casa do homem e já havia sido orientada pelos pais

Da Redação

Publicado em 24 de julho de 2024 às 19:23

Família de Aisha Vitória durante velório Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A pequena Aisha Vitória, de 8 anos, não queria entrar na casa do vizinho e se recusou a segui-lo durante abordagem antes do crime. Em depoimento, Joseilson Souza da Silva, 43 anos, revelou que precisou emboscar a garota, pois ela negou o convite para entrar dentro da casa do vizinho e já havia sido orientada pelos pais de que não deveria brincar com homens. Os detalhes da confissão foram divulgados pela TV Record.

O investigado ainda revelou que, no dia do crime, decidiu faltar o trabalho porque já pretendia atrair a vítima para sua casa. O crime já estava planejado e o homem observava a vítima há semanas para ter uma noção de sua rotina. No dia do homicídio, por volta de 16h30, ele observou que Aisha brincava na rua acompanhada de um menino da mesma faixa de idade, também morador local. Foi quando o garoto entrou em outra rua com uma bicicleta que Joseilson decidiu abordar a vítima.

"Ei, entra aqui na minha casa, tem uma boneca para você brincar", relembra. A vítima negou, por orientação prévia dos pais e, diante da negativa, o homem tapou a boca da criança e a carregou para dentro de sua residência. Segundo ele, a rua estava vazia no momento.

já no interior da casa, o interrogado conseguiu acalmar a vítima oferecendo uma boneca, que furtou da filha da vizinha já com objetivo de atrair a criança, e também deu um celular para menina brincar. Depois disso, ele confessou que pegou a criança a força e a violentou.

Investigação

A Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva de Joseilson Souza da Silva, 43 anos, autor da morte de Aisha Vitória Santos da Silva, de oito anos. O corpo da menina foi encontrado na Travessa São Jorge, no bairro de Pernambués, na madrugada desta terça-feira (23). O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

Joseilson confessou ter abusado de Aisha, além de ter estrangulado a garota. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e estupro de vulnerável.

A polícia também solicitou a inclusão do material genético do autor no Banco Nacional de Perfis Genéticos e a pesquisa da amostra vai contribuir com a conclusão do caso. O homem foi submetido aos exames de lesões corporais de praxe e está à disposição da audiência de custódia da Justiça.