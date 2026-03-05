Acesse sua conta
Demolição, interessados e preço: tudo o que se sabe sobre a venda do antigo Centro de Convenções

Edital de leilão foi publicado pelo Governo da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de março de 2026 às 05:30

O antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) desabou há quase dez anos
Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono  Crédito: Nara Gentil/Arquivo CORREIO

O edital de licitação para o leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB), em Salvador, foi publicado na edição de quarta-feira (4) do Diário Oficial do Estado (DOE). Fechado desde 2015, o imóvel teve a venda autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2021 e agora será leiloado com lance mínimo de R$ 141,3 milhões — valor definido a partir de avaliação da Caixa Econômica Federal (CEF).

O pregão está marcado para o dia 26 de março, às 10h, em formato híbrido (presencial e eletrônico). Vence quem oferecer o maior lance. O montante poderá ser pago em até dez parcelas mensais, com entrada mínima de 5% à vista.

Demolição obrigatória e abatimento no valor

Uma das principais exigências previstas no edital é a demolição do prédio. O arrematante terá prazo de até oito meses para desmontar a estrutura, considerada complexa. Segundo o secretário estadual da Administração, Rodrigo Pimentel, o custo da demolição é elevado, mas será abatido do valor final arrematado.

"O arrematante tem a obrigação de desmontar aquele prédio, que é bastante complexo, em até oito meses. O valor desse desmonte, que é alto, vai ser abatido do valor arrematado", explica.

Área do antigo Centro de Convenções da Bahia, que desabou há quase dez anos, segue abandonada

Antigo Centro de Convenções da Bahia (CCB) segue em situação de abandono pelo governo do estado quase dez anos após o desabamento parcial do equipamento por Nara Gentil/Arquivo CORREIO

Além da retirada do prédio, o comprador deverá respeitar a área de preservação ambiental de aproximadamente 71 mil metros quadrados que integra o terreno. Do total da área, 65% pertence ao Estado e o restante à Prefeitura de Salvador.

De acordo com o secretário, construtoras já demonstraram interesse na aquisição do terreno, considerado estratégico por estar localizado em uma região valorizada da orla, próxima ao Centro de Convenções municipal e à Arena Multiuso.

Quem pode participar e como será o pagamento

Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, de natureza pública ou privada, isoladamente ou em consórcio. É necessário realizar credenciamento prévio no site do leiloeiro, Rudival Almeida Gomes Júnior, escolhido por sorteio para conduzir o certame.

Os interessados poderão visitar o imóvel entre os dias 6 e 19 de março, das 9h às 18h, mediante agendamento. Também será possível ofertar lances antecipados pelo site do leiloeiro, no período de 6 a 26 de março.

No ato da arrematação, o vencedor deverá pagar 5% do valor do lance como sinal, além da comissão do leiloeiro, equivalente a 1,5% do valor da arrematação.

Nos últimos anos, moradores da região relatam invasões, furtos e vandalismo no prédio. Em janeiro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi acionado após o registro de fumaça nas proximidades do imóvel, causada por um incêndio em lixo.

Cinco anos após a autorização legislativa para venda, o leilão marca uma nova tentativa do Estado de dar destino definitivo ao terreno, encerrando um ciclo de mais de uma década de abandono.

