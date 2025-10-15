AUMENTO

Deputados estaduais aprovam reajuste salarial de servidores da Alba

Projeto de lei abrange profissionais efetivos, comissionados e aposentados

Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

Plenário da Alba Crédito: Agência Alba

Os deputados estaduais aprovaram um reajuste salarial de 4,5% para os servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de novembro deste ano, acrescido de mais 4,5% em maio de 2026. A votação aconteceu em sessão realizada na terça-feira (14).

A medida abrange os servidores ocupantes de cargos efetivos, funções comissionadas de símbolos FC-01 a FC-08, funções gratificadas e beneficiários de proventos de inatividade e pensões. O reajuste não se aplica às gratificações cujo valor resulte da aplicação de percentuais sobre o vencimento básico.

Segundo o texto aprovado pela Casa, os proventos de inatividade e as pensões dos servidores das carreiras mencionadas nesta Lei que possuem direito à paridade constitucional serão revistos na mesma data, condições e proporção previstas nesta Lei para os servidores em atividade, não podendo resultar em valores superiores aos concedidos ao servidor ativo em igual situação.