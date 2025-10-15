Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deputados estaduais aprovam reajuste salarial de servidores da Alba

Projeto de lei abrange profissionais efetivos, comissionados e aposentados

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 08:00

Plenário da Alba
Plenário da Alba Crédito: Agência Alba

Os deputados estaduais aprovaram um reajuste salarial de 4,5% para os servidores ativos e inativos da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a partir de novembro deste ano, acrescido de mais 4,5% em maio de 2026. A votação aconteceu em sessão realizada na terça-feira (14).

A medida abrange os servidores ocupantes de cargos efetivos, funções comissionadas de símbolos FC-01 a FC-08, funções gratificadas e beneficiários de proventos de inatividade e pensões. O reajuste não se aplica às gratificações cujo valor resulte da aplicação de percentuais sobre o vencimento básico.

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba)

Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Reprodução
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Paula Fróes/CORREIO
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Millena Marques/Correio
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Agência Alba
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Agência Alba
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Vaner Casaes /Alba
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Sandra Travassos/ALBA
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Foto: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
1 de 8
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) por Reprodução

Segundo o texto aprovado pela Casa, os proventos de inatividade e as pensões dos servidores das carreiras mencionadas nesta Lei que possuem direito à paridade constitucional serão revistos na mesma data, condições e proporção previstas nesta Lei para os servidores em atividade, não podendo resultar em valores superiores aos concedidos ao servidor ativo em igual situação.

Na justificativa, a Mesa Diretora afirma que propõe “a recomposição da remuneração dos servidores da Casa, em razão da defasagem decorrente do processo inflacionário, em mais um ato de valorização e reconhecimento aos serviços prestados ao funcionalismo”, diz trecho.

Leia mais

Imagem - Rede estadual da Bahia não cumpre carga horária mínima, aponta estudo da USP

Rede estadual da Bahia não cumpre carga horária mínima, aponta estudo da USP

Imagem - Casas Bahia pode ser despejada de shopping de Salvador por não pagar aluguel

Casas Bahia pode ser despejada de shopping de Salvador por não pagar aluguel

Imagem - Ainda dá tempo: veja como aderir ao programa que oferece desconto de 95% do IPVA

Ainda dá tempo: veja como aderir ao programa que oferece desconto de 95% do IPVA

Mais recentes

Imagem - Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia

Ciclista morre em acidente após ser atropelado por caminhão em estrada da Bahia
Imagem - 'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação

'Maior da Bahia': cidade do interior lança Natal Luz com 54 dias de programação
Imagem - Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

Casal é preso após usar arma falsa para assaltar loja na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa