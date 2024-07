CRIME

Dezoito pessoas são presas em Juazeiro durante operação policial

Dezoito pessoas foram presas na Bahia por equipes das Forças da Segurança durante a ‘Operação Vale do São Francisco Seguro II’. As capturas ocorreram na cidade de Juazeiro, norte do estado, nas últimas 72h.

A operação foi lançada pelas Secretarias da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e de Defesa Social (SDS) de Pernambuco. A ação integrada teve foco na intensificação do patrulhamento em bairros com atuação de grupos criminosos, ocorrência de homicídios, tráfico de entorpecentes e crimes contra o patrimônio na Bahia e em Pernambuco.

Na Bahia o reforço contou com o apoio de equipes do Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N), das 73ª, 74ª, 75ª e 76ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs/Juazeiro), Rondesp Norte, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, com apoio do Grupamento Aéreo da PM, participam da ação.