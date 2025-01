TRÁFEGO

Engavetamento na Paralela deixa trânsito congestionado e três pessoas feridas

O acidente envolveu quatro veículos, que aguardam no local o guincho para remoção

Um engavetamento na Avenida Paralela, no final da tarde desta terça-feira (21), deixou três pessoas feridas e congestionou o tráfego no sentido Aeroporto, entre o Bairro da Paz e o Viaduto Canô Veloso. O acidente envolveu quatro veículos: um Toyota Hilux, um Nissan Kicks, um Fiat Strada e um Renault Kwid. Os automóveis aguardam o guincho para remoção no local.