BATIDA

Estado de saúde das vítimas de acidente com lanchas em Morro de São Paulo é atualizado

Embarcações não tinham autorização para transportar passageiros

Maysa Polcri

Publicado em 10 de abril de 2025 às 09:09

Duas lanchas colidiram na noite de ontem Crédito: Reprodução

Das 14 pessoas feridas no acidente envolvendo duas lanchas, em Morro de São Paulo, três continuam internadas. O estado de saúde das vítimas foi divulgado pela Prefeitura de Cairo, na manhã desta quinta-feira (10). A batida entre as embarcações, que faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo, aconteceu por volta das 18h30 de segunda-feira (7). Uma pessoa morreu, o empresário Gustavo Veloso. >

De acordo com a prefeitura, José Roberto Alves Costa, de 59 anos, foi transferido para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Ele deverá passar por cirurgia e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Raimunda Marques de Almeida, 57, outra vítima do acidente, foi transferida para o Hospital São Matheus, em Feira de Santana.>

O estado de saúde dela é considerado estável, e a paciente segue sob avaliação médica para verificar a necessidade de algum procedimento cirúrgico. Rafael Tavares Brito, 59, foi transferido para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. O quadro é considerado estável, e ele será submetido a uma cirurgia no nariz, prevista para esta quinta- feira (10).>

O acidente

A bata entre as lanchas Lipe Lara, de responsabilidade da Associação Volta à Ilha, e Safira, da Associação de Transporte Marítimo (Astram), colidiram na segunda-feira (7), por volta das 18h30. Elas faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo, mas não tinham autorização para transportar passageiros, segundo a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). >

A navegação, por outro lado, era regulamentada pela Capitania dos Portos da Bahia. Cabe à Agerba autorizar o uso das embarcações para o transporte da "linha" feita e, isso, as lanchas não tinham, segundo a própria agência reguladora.>

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, enviou militares para o local do acidente para apurar o que teria causado o acidente. Em nota, a Prefeitura de Cairu lamentou o episódio. "A gestão municipal destaca e agradece o esforço conjunto das equipes de saúde de Gamboa e do Morro de São Paulo, dos voluntários e populares que prestaram os primeiros socorros no local do acidente", afirma. >