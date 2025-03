ANTECIPAÇÃO

Eu ouvi Carnaval? Camarotes e blocos já estão com vendas abertas para a folia de 2026

Ingressos já podem ser adquiridos para a festa que vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro do ano que vem

Monique Lobo

Publicado em 17 de março de 2025 às 20:51

Circuito Dodô este ano Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

As cinzas mal se dissiparam desde a última quarta-feira de Carnaval e já tem camarote e bloco vendendo ingresso para a folia do ano que vem, que vai acontecer entre os dias 12 e 17 de fevereiro. >

É o caso do Camarote Salvador que iniciou, nesta segunda-feira (17), as vendas de ingressos full pass, que dão acesso aos seis dias de evento. Os valores do primeiro lote para o espaço, que fica localizado no Circuito Dodô (Barra/Ondina) são de R$ 8.790 (feminino) e R$ 12.990 (masculino). Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Funplace. >

O Camarote Villa também abriu, nesta segunda, as vendas para os seis dias de festa. É possível comprar os ingressos por dia - que variam de R$ 1.050 (feminino) e R$ 1.250 (masculino) a R$ 1.150 (feminino) e R$ 1.350 (masculino). Tem também o kit para quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça de Carnaval que saem por R$ 6.100 (feminino) e R$ 7.300 (masculino). As vendas acontecem no site do camarote. >

Para quem quer correr atrás do trio, os blocos Camaleão, da Quinta e Vumbora, puxados por Bell Marques, já estão com abadás a venda. Os ingressos custam de R$ 1.490 a R$ 1.999 por dia, no Camaleão, e R$ 5.170 para os três dias do bloco. Já o Bloco da Quinta sai por R$ 840. E o Vumbora custa de R$ 990 a R$ 1.090 o dia. Todos os três podem ser adquiridos no site da Central do Carnaval. >

O Vem com o Gigante/Nana, que é comandando por Léo Santana, também já está disponível para compra. Atração do Circuito Barra/Ondina custa entre R$ 460 e R$ 520. Vendas também pela Central do Carnaval. >

Um dos blocos mais tradicionais da folia de Salvador, o Eva, puxado por Felipe Pezzoni no comando da banda Eva, também já aguarda os foliões. Por lá, o abadá sai por R$ 440. Além disso, é possível encontrar pacotes com o bloco Me Abraça que sai por valores entre R$ 1.036,80 e R$ 1.749,60 - por um ou dois dias. O Me Abraça, por sua vez, encabeçado por Durval Lelys, custa entre R$ 840 e R$ 880, além dos pacotes com o Eva. Vendas no site da Central do Carnaval. >

Outro ícone do Carnaval de Salvador, o bloco Olodum, puxado pela banda que é uma das referências do samba-reggae, também já abriu as vendas dos seus ingressos. Para participar do desfile, que vai acontecer no dia 15 de fevereiro de 2026, o valor é de R$ 550. Vendas pela Central do Carnaval. >

Banda de sucessos como “Milla”, “É Verão”, “Minha Estrela” e “Ê Saudade”, a Jammil também já está pronta para 2026. O Bloco Praieiro está com ingressos no valor de R$ 280. Vendas pela Central do Carnaval. >

O Bloco Timbalada que, em 2026, vai ser puxado pela banda Timbalada, no dia 13 de fevereiro, e por Carlinhos Brown, no dia 14, custa R$ 450 por dia. Ingressos também podem ser adquiridos na Central do Carnaval. >

O Bloco do Afoxé Filhos de Gandhy, que realiza o tradicional "tapete branco" com as fantasias dos seus associados, também já está com os kits (composto por uma toalha, um lençol, uma faixa, duas fitas, um par de sandálias, uma Alfazema e um par de meias) a venda por R$ 800 - o valor contempla todos os dias de desfile. Vendas pela Central do Carnaval. >