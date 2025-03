FOLIA EM NÚMEROS

Carnaval movimenta R$ 1,8 bilhão na economia da capital baiana

Mais de 1,2 milhão de turistas passaram pela cidade e ajudaram a contribuir com o faturamento local

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo (Secult), Ana Paula Matos, celebrou o sucesso desta edição do Carnaval. “É o Carnaval mais democrático, o Carnaval do acolhimento, do respeito a todas as pessoas, da felicidade, do Guinness, do melhor Carnaval do mundo. É Salvador mostrando para o mundo como é que se faz festa, com acolhimento, com cuidado com os trabalhadores, com os ambulantes, com os recicladores, com as crianças, com todas as pessoas”, afirmou. >