BEM AVALIADO

Expresso Salvador transportou 120 mil pessoas no Carnaval 2025

Foliões avaliam positivamente o serviço de transporte

Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2025 às 09:34

Expresso Salvador Crédito: Joka O. Gueiros/Secom PMS

O Expresso Salvador, serviço de transporte dedicado aos foliões durante o Carnaval soteropolitano, transportou 120 mil pessoas durante os seis dias de folia, de acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob). >

Com ônibus climatizados, o serviço partiu diariamente de três shoppings da cidade — Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela — levando e trazendo os foliões dos circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro).>

O serviço, aliás, foi bem avaliado pelos usuários. Uma das vantagens foi a isenção de taxas de estacionamento nos shoppings para os usuários do Expresso Salvador. Aqueles que adquiriram o bilhete não precisaram pagar valores adicionais para deixar seus veículos em segurança, enquanto aproveitavam a folia.>

A jornalista Luciana Amâncio, de 36 anos, falou sobre a experiência com o serviço e como contribuiu para o seu trabalho. “Este ano foi o melhor ano de operação do Expresso Salvador para mim. Já uso o serviço há alguns anos e é evidente a melhoria ao longo do tempo", declarou.>

"Não enfrentei grandes filas em nenhum dos dias, tanto para ir quanto para voltar, o que me deu a impressão de que havia mais ônibus disponíveis. O conforto e a segurança oferecidos pelo transporte foram ótimos. Usei o serviço em dois dias de trabalho e foi excelente, porque me movimentei sozinha e o ponto de parada ficava perto do meu local de trabalho", acrescentou Luciana.>