Fãs percorrem cerca de 700 km para ver show de despedida dos Titãs em plena terça-feira

Sidnei Lucas e a esposa no show de despedida dos Titãs, em Salvador. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/ CORREIO

Setecentos quilômetros de estrada foram insignificantes para o comerciante apaixonado pelos Titãs, Sidnei Lucas, 55 anos, em comparação com a chance de ver os músicos da formação clássica da banda no show de despedida em Salvador, ocorrido na última terça-feira (28), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.



O comerciante partiu de Caetité, no alto do sertão da Bahia, a bordo de um ônibus de turismo, na última segunda-feira (27), um dia antes da apresentação da banda. A justificativa, segundo ele, é que o grupo marcou uma geração apaixonada pelo rock brasileiro.

“Titãs faz parte do underground do meu gosto musical há uns 40 anos. É paixão. Estar aqui com a turma toda reunida é muito gostoso. Eu tenho o rock como a minha praia, é Titãs, Cássia Eller, Raul Seixas… essa galera que forma um composto único, mas que atinge geral”, afirma o fã.

A galera da banda que se apresentou em Salvador com a promessa de ser a última vez foi Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto.

A banda foi lançada em 1982 com nove integrantes, mas a formação clássica só se consolidou em 1985, após a saída de Ciro Pessoa, em 1984, e a substituição de André Jung por Charles Gavin no início de 1985.

Quem também deixou a cidade natal em plena terça-feira para vê-los juntos pela última vez em Salvador, foi a aposentada e comerciante, Elenita Guimarães, 65 anos. Ela saiu de Conceição de Coité, a 229 km da capital baiana, junto com as amigas Rosana Lima, 60 anos, e Evania Carneiro, 52.

Apesar de também gostarem da banda, as duas justificam que o encontro em Salvador só aconteceu por causa da paixão de Elenita. “Ela não se conforma em ficar lá em cima, tem que ficar o mais perto possível, quase subindo no palco”, afirmou Rosana, se referindo ao lugar escolhido por Elenita para ver o show: na beira do palco.

“Eu gosto deles desde a década de 80. A música ‘Sonífera Ilha’ me marcou muito, mas eu prefiro não falar. O que eu não posso deixar de dizer é que eles são uma paixão. O coração está batendo forte porque é o último show”, contou Elenita, que retorna para Conceição do Coité amanhã.

Para Evania, que fará aniversário daqui a 15 dias, o show com as amigas é um presente. “Tudo que eu vivi de bom no período da adolescência vem à tona quando a gente ouve Titãs, então é um momento muito importante”, afirmou ela.

Adeus

O show de ontem foi parte da turnê de despedida do grupo: "Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus". O que começou em abril deste ano, como uma série de apresentações em celebração aos 40 anos da banda, intitulada apenas "Titãs Encontro", ganhou datas extras por causa do apelo do público - inclusive em Salvador - e foi empacotada com o novo nome.

Antes da apresentação de despedida em Salvador, os músicos realizaram 10 shows com a turnê “Titãs Encontro – Pra Dizer Adeus". Foram duas nos Estados Unidos, uma em Portugal, cinco no Rio de Janeiro, uma em Recife e uma em Natal. Serão realizadas outras 15 por cidades do Brasil até 2024. A última será no dia 23 de março, no festival Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.