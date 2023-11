Filha de Sara Mariano é ouvida pela primeira vez por uma juíza

Acontece, na manhã desta quarta-feira (29), a audiência que decidirá sobre a guarda da filha da cantora gospel Sara Mariano. A audiência teve início às 9h20, no Fórum da Família, e não há previsão de quando será finalizada.



Essa é a primeira vez que a criança, que tem 11 anos, será ouvida por uma juíza, Lídia Isabela Gonçalves. A audiência é especial e conta com a presença de psicólogos e assistentes sociais. Atualmente, a guarda está com a família de Ederlan Mariano, que é apontado pela polícia como mandante da morte de Sara.