Homem é encontrado morto com sinais de espancamento em Simões Filho

O corpo de um homem sem identificação foi encontrado com sinais de espancamento, na manhã desta sexta-feira (17), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A 22ª Delegacia Territorial da cidade foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.