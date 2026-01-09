BAHIA

Homem é preso após atirar e tentar estuprar mulher em cidade da Bahia

Ao resistir à agressão, a mulher foi baleada

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:51

Polícia Civil Crédito: Ascom/PC-BA

Na tarde de quinta-feira (8), a Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos, no centro de Irará, na região Nordestedo estado, por tentativa de estupro. O crime aconteceu em 19 de dezembro do ano passado, no município de Coração de Maria, que fica na mesma região.

Segundo o órgão, no dia do crime, o suspeito tentou capturar a vítima armado e a bordo de um veículo. Ao resistir à agressão, a mulher acabou sendo atingida por um disparo acidental.