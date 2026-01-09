Homem é preso após atirar e tentar estuprar mulher em cidade da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17:51
Na tarde de quinta-feira (8), a Polícia Civil prendeu um homem de 37 anos, no centro de Irará, na região Nordestedo estado, por tentativa de estupro. O crime aconteceu em 19 de dezembro do ano passado, no município de Coração de Maria, que fica na mesma região.
Segundo o órgão, no dia do crime, o suspeito tentou capturar a vítima armado e a bordo de um veículo. Ao resistir à agressão, a mulher acabou sendo atingida por um disparo acidental.
Na casa onde o homem foi preso, foram apreendidos dois aparelhos celulares que serão submetidos à perícia. Ele foi encaminhado à delegacia e segue em prisão temporária.