CRIME

Homem é preso por estuprar mulher a caminho da casa em Dias d'Ávila

Suspeito foi detido no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

Millena Marques

Publicado em 5 de março de 2026 às 07:41

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estupro no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na quarta-feira (4). O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que o investigado abordou a vítima, que estava a caminho de casa, com uma faca.

Ele ameaçou a mulher e a forçou ir para outra rua, onde o crime ocorreu. O suspeito fugiu em seguida, levando o aparelho celular da vítima.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180 1 de 9

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila), em cumprimento a mandado de prisão preventiva.