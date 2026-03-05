Homem é preso por estuprar mulher a caminho da casa em Dias d'Ávila

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 5 de março de 2026 às 07:41
Um homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por estupro no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na quarta-feira (4). O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro, em Dias d'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.
Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento em que o investigado abordou a vítima, que estava a caminho de casa, com uma faca.
Ele ameaçou a mulher e a forçou ir para outra rua, onde o crime ocorreu. O suspeito fugiu em seguida, levando o aparelho celular da vítima.
Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180
A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, por meio da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias d’Ávila), em cumprimento a mandado de prisão preventiva.
O investigado foi apresentado à unidade policial, onde foram adotadas as formalidades legais de praxe e está custodiado à disposição do Poder Judiciário.