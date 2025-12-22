CRIME

Homem é preso por extorquir parentes de vítimas de homicídio na Bahia

Investigado buscava informações na internet sobre vítimas e ameaçava familiares

Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (22) na cidade de Caraíbas, no sudoeste da Bahia, suspeito de extorquir parentes de vítimas de homicídio. Segundo as investigações, ele monitorava crimes na internet e, depois, buscava familiares das vítimas para fazer ameaças.

Com as informações sobre homicídios, o homem entrava em contato com pais e parentes enlutados, alegando ser integrante de um grupo criminoso e afirmando que a pessoa possuía dívidas com o tráfico de drogas. O homem enviava fotos de armamentos e ameaçava atentar contra a vida dos familiares caso o pagamento não fosse efetuado, segundo a Polícia Civil.

A apuração mostrou ainda que, antes de ser preso, o suspeito enviou mensagens zombando das forças de segurança, acreditando que não seria alcançado. O trabalho de inteligência identificou a atuação do criminoso em diversos municípios baianos, como Eunápolis, Itabuna, Barreiras, Conceição do Jacuípe, Candiba e Salvador, além de registros em São Miguel dos Campos, em Alagoas.

Entre os casos apurados, estão as ameaças feitas às famílias de um motorista por aplicativo e de um jovem vitimado em uma academia, ambos em Eunápolis. Em outra ocorrência, em Salvador, a mãe de uma vítima foi contatada e coagida a realizar pagamentos logo após o assassinato do filho.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em um imóvel em Caraíbas, as equipes apreenderam um aparelho celular e um dispositivo de armazenamento de dados. O preso aguarda a audiência de custódia.