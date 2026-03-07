Acesse sua conta
Homem morre após ser baleado durante invasão a residência na Bahia

Caso aconteceu em Feira de Santana, segunda maior cidade do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de março de 2026 às 12:06

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um homem de 55 anos, identificado como Francisco Rodrigues da Silva, morreu após ser baleado durante uma invasão a residência em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, na noite de sexta-feira (6).

De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na Rua Itapiúna, no bairro SIM. Francisco teria chegado ao local acompanhado de outros dois homens para realizar uma cobrança e tentou invadir a residência após não localizar a pessoa procurada.

Durante um desentendimento com o morador, houve luta corporal e um disparo da arma que estava em posse de Francisco atingiu a própria perna dele, resultando na morte dele.

Imagens de câmeras de segurança e laudos periciais deverão contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do fato. Guias para remoção e perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Bahia Feira de Santana

