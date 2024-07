TROCA DE TIROS

Homem morre em tiroteio contra a polícia em Baixa Grande

Um homem morreu após trocar tiros com policiais militares na manhã desta sexta-feira (12) em Baixa Grande, a 262 km de Salvador. Segundo a Polícia Civil, o tiroteio aconteceu em meio a uma ação policial contra um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região.

"Durante o cumprimento de uma determinação judicial de prisão preventiva, um homem atirou contra os policiais e, no revide, acabou baleado. Apesar dos esforços em socorrê-lo, o suspeito não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram encontradas porções de maconha e cocaína e um revólver calibre 38, além de munição", informou a corporação.

Um suspeito foi preso e a operação contou também com o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. A captura é resultado de uma investigação da Delegacia Territorial (DT) do município, que identificou os principais envolvidos com a comercialização de entorpecentes na região.