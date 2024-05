FOGO NO QUARTO ANDAR

Incêndio atinge andar de edifício empresarial no Caminho das Árvores

Um incêndio atingiu o quarto andar do edifício Holding Empresarial, durante a tarde desta quinta-feira (9), na rua Ewerton Visco, bairro Caminho das Árvores. Não há registro de feridos no local. Segundo informações do local, o prédio foi evacuado após o início do fogo.