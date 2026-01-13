Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais 10 estados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada desta terça-feira (13), um alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 10 estados brasileiros. O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia e indica perigo potencial.
Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
O que fazer em caso de tempestade?
Os estados afetados pelo alerta são: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Na Bahia, o alerta atinge municípios do oeste do estado. Confira a lista:
Barreiras
Cocos
Coribe
Correntina
Feira da Mata
Formosa do Rio Preto
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Riachão das Neves
São Desidério