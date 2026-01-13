Acesse sua conta
Inmet emite alerta de tempestade com granizo para Bahia e mais 10 estados

Ventos podem chegar a 60 km/h

  • Esther Morais

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 07:00

Chuva de granizo pode ser registrada no interior da Bahia Crédito: Reprodução

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na madrugada desta terça-feira (13), um alerta amarelo de tempestade para a Bahia e outros 10 estados brasileiros. O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia e indica perigo potencial.

Segundo o Inmet, estão previstas chuvas entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O que fazer em caso de tempestade?

Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia
Desligue aparelhos elétricos e evite contato com fios ou equipamentos energizados por Marcelo Camatgo/Agência Brasil
Não se abrigue sob árvores nem perto de outdoors, postes ou torres por Reprodução/Thiago Vinicios
Evite áreas alagadas e não tente atravessar ruas inundadas por Shutterstock
Acompanhe alertas oficiais e acione Defesa Civil (199) ou Bombeiros (193) em emergências por Reprodução
Busque um local seguro e afaste-se de janelas e estruturas metálicas por Reprodução / TV Bahia

Os estados afetados pelo alerta são: Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Quais as cidades baianas em alerta?

Na Bahia, o alerta atinge municípios do oeste do estado. Confira a lista:

Barreiras

Cocos

Coribe

Correntina

Feira da Mata

Formosa do Rio Preto

Jaborandi

Luís Eduardo Magalhães

Riachão das Neves

São Desidério

