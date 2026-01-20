Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Instituto federal oferta mais de mil vagas em 29 cursos superiores na Bahia

Vaga do IF Baiano estão distribuídas em 11 campi

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:34

IF Baiano campus Guanambi
IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu inscrições para mais de 274 mil vagas em instituições públicas de educação superior de todo o país. Na Bahia, o IF Baiano oferta, por meio do programa, 1.009 vagas em 29 cursos de graduação presenciais, distribuídos em 11 campi: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.

O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026.

As graduações estão disponíveis nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Gastronomia, Agroindústria, além de licenciaturas como Ciências Biológicas, Química e Educação Física.

Leia mais

Imagem - Sisu 2026 abre inscrições com quase 275 mil vagas e novas regras; entenda

Sisu 2026 abre inscrições com quase 275 mil vagas e novas regras; entenda

Imagem - De R$ 410 a R$ 16 mil: inscrições do Bolsa Atleta Federal 2026 já estão disponíveis

De R$ 410 a R$ 16 mil: inscrições do Bolsa Atleta Federal 2026 já estão disponíveis

Imagem - Indústria de produtos de limpeza abre vagas de emprego na Grande Salvador

Indústria de produtos de limpeza abre vagas de emprego na Grande Salvador

Como participar do Sisu 2026

Podem se inscrever candidatos (as) que concluíram o ensino médio e participaram de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.

Cada candidato pode escolher até duas opções de curso durante a inscrição. Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.

Tags:

Bahia Educação

Mais recentes

Imagem - Rodoviária de Salvador terá espaço exclusivo para Uber e táxi

Rodoviária de Salvador terá espaço exclusivo para Uber e táxi
Imagem - Casal tem casa invadida e é executado a tiros em ataque na Bahia

Casal tem casa invadida e é executado a tiros em ataque na Bahia
Imagem - Vídeo: último ônibus deixa Rodoviária na ACM e encerra mais de 50 anos de história

Vídeo: último ônibus deixa Rodoviária na ACM e encerra mais de 50 anos de história

MAIS LIDAS

Imagem - Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs
01

Guns N’ Roses cancela show no Brasil e promete reembolso aos fãs

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
02

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil
03

Ex-Bahia negocia com rival do Esquadrão na Série A para voltar ao Brasil

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
04

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal