SISU

Instituto federal oferta mais de mil vagas em 29 cursos superiores na Bahia

Vaga do IF Baiano estão distribuídas em 11 campi

Millena Marques

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:34

IF Baiano campus Guanambi Crédito: Divulgação

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu inscrições para mais de 274 mil vagas em instituições públicas de educação superior de todo o país. Na Bahia, o IF Baiano oferta, por meio do programa, 1.009 vagas em 29 cursos de graduação presenciais, distribuídos em 11 campi: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.

O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026.

As graduações estão disponíveis nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Gastronomia, Agroindústria, além de licenciaturas como Ciências Biológicas, Química e Educação Física.

Como participar do Sisu 2026

Podem se inscrever candidatos (as) que concluíram o ensino médio e participaram de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.