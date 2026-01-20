Instituto federal oferta mais de mil vagas em 29 cursos superiores na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 09:34
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abriu inscrições para mais de 274 mil vagas em instituições públicas de educação superior de todo o país. Na Bahia, o IF Baiano oferta, por meio do programa, 1.009 vagas em 29 cursos de graduação presenciais, distribuídos em 11 campi: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Catu, Guanambi, Itapetinga, Santa Inês, Senhor do Bonfim, Serrinha, Teixeira de Freitas, Uruçuca e Valença.
O processo é gratuito e deve ser realizado exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior entre os dias 19 e 23 de janeiro de 2026.
As graduações estão disponíveis nas modalidades de bacharelado, licenciatura e tecnologia, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Entre os cursos ofertados estão Administração, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Zootecnia, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Turismo, Gastronomia, Agroindústria, além de licenciaturas como Ciências Biológicas, Química e Educação Física.
Podem se inscrever candidatos (as) que concluíram o ensino médio e participaram de uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde que tenham obtido nota superior a zero na redação e não tenham se inscrito como treineiros.
Cada candidato pode escolher até duas opções de curso durante a inscrição. Quem não for selecionado na chamada regular poderá manifestar interesse em participar da lista de espera.