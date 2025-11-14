Acesse sua conta
Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador

Policial foi socorrido para o Hospital Roberto Santos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:40

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguaí Crédito: Ascom PCBA

Um investigador da Polícia Civil da Bahia foi baleado durante o cumprimento de mandado judicial na manhã desta sexta-feira (14), no bairro de Sussuarana, em Salvador. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos. 

O disparo de arma de fogo atingiu a panturrilha do policial, que permanece internado na unidade de saúde. De acordo com a Polícia Civil, o quadro dele é estável e não há risco de morte. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). 

O policiamento foi reforçado em Sussuarana após o ataque, e equipes realizam ações para identificar e localizar os responsáveis pelos disparos. A reportagem será atualizada assim que houver novidades no caso. 

