VIOLÊNCIA

Investigador da Polícia Civil é baleado durante operação em Salvador

Policial foi socorrido para o Hospital Roberto Santos

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 14:40

Um investigador da Polícia Civil da Bahia foi baleado durante o cumprimento de mandado judicial na manhã desta sexta-feira (14), no bairro de Sussuarana, em Salvador. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Roberto Santos.

O disparo de arma de fogo atingiu a panturrilha do policial, que permanece internado na unidade de saúde. De acordo com a Polícia Civil, o quadro dele é estável e não há risco de morte. O caso é investigado como tentativa de homicídio pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).