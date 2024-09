CRIME NA BAHIA

Justiça determina internação do acusado por matar cigana Hyara Flor

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) condenou o jovem responsabilizado pelo assassinato da cigana Hyara Flor a internação por tempo indefinido em decisão tomada na última segunda-feira (23). A adolescente foi morta em julho do ano passado pelo marido, acusado pelo homicídio.

Segundo Yago Alves, pai da vítima, o adolescente de 16 anos foi condenado a cumprir medida socioeducativa de internação, que pode chegar a no máximo três anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ele já estava detido desde 22 de agosto, quando uma investigação organizada por Yago o identificou em Itapetinga, município da Bahia.