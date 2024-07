TRANSPORTE PÚBLICO

Linha 2 do metrô volta a funcionar normalmente após quatro horas de instabilidade

Após quatro horas de instabilidade, a linha 2 do metrô (Acesso Norte/ Aeroporto) voltou a funcionar normalmente, por volta das 9h. No começo desta sexta-feira (19), passageiros precisaram ter paciência, porque uma falha no sistema alterou as viagens e deixou os vagões operando com lentidão.