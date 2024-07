ELEIÇÕES

Lula divide palanque com Geraldo Jr. em Salvador, mas ignora pré-candidato do MDB

A postura do petista na capital baiana difere, por exemplo, de São Paulo, onde já foi multado por defender a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL)

Da Redação

Publicado em 1 de julho de 2024 às 21:04

Presidente Lula durante evento em Salvador Crédito: Reprodução/Youtube

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dividiu, nesta segunda-feira (1º), palanque com o vice-governador, mas ignorou o pré-candidato a prefeito de Salvador pelo MDB, Geraldo Júnior, durante evento que aconteceu na Arena Fonte Nova, na capital baiana.

Lula fez um discurso que durou 29 minutos e não fez menção ao emedebista. No final, ele agradeceu aos aliados, mas também sem fazer referência ao pré-candidato do MDB. “Obrigado Bahia, pelo governador Jerônimo Rodrigues, obrigado por sua esposa, Tatiana (Velloso), obrigado por me emprestar Rui Costa (ministro da Casa Civil), obrigado pelos deputados e obrigado pelo povo generoso”, declarou.

Na tentativa de crescer nas pesquisas eleitorais, Geraldo Júnior buscar “colar” na imagem de Lula. O presidente, entretanto, tem ignorado o aliado. No início do mês passado, o emedebista lançou sua pré-candidatura a prefeito, sem a presença do presidente da República. Em entrevista à rádio Metrópole, em janeiro, o petista fez apenas uma breve menção ao vice-governador ao falar da disputa eleitoral na capital baiana.

A postura de Lula em Salvador difere, por exemplo, de São Paulo. Por defender a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL), o petista já foi até multado pela Justiça. O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci, do Tribunal Regional Eleitoral de SP, entendeu que houve propaganda eleitoral antecipada e determinou o pagamento de R$ 20 mil para Lula e R$ 15 mil para Boulos.

Princesinha do Sertão

O presidente desembarcou nesta segunda na Bahia e concedeu ainda uma entrevista à Rádio Princesa de Feira de Santana, onde disse que não há invasões de sem-terra em propriedades rurais do País recentemente. “Faz tempo que sem-terra não invade terra neste País”, afirmou. Às invasões de terra, segundo Lula, “os sem-terra fizeram uma opção de se transformar em pequenos produtores altamente produtivos”.

O presidente ignorou o “Abril Vermelho” de 2024 do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Há três meses, a entidade mobilizou um contingente de invasões pelo País que, no ápice, alcançou 60 propriedades, em 18 Estados diferentes. A organização reivindicou assentamentos e reforma agrária nas áreas que considerou improdutivas. O MST chegou a invadir até mesmo uma propriedade da Embrapa Semiárido, em Petrolina (PE), e uma segunda área da Codevasf, utilizada pela Embrapa também em Petrolina.

Lula fez novas críticas ao Banco Central e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Ele afirmou que, quando for escolher o novo presidente do BC, buscará alguém que "olhe para o país do jeito que ele é", e não "do jeito que o sistema financeiro fala”.