89 PINOS DE COCAÍNA

Mirantes de Periperi: suspeito é baleado em troca de tiros e polícia apreende fuzil

Policiamento segue reforçado na região

Da Redação

Publicado em 14 de abril de 2024 às 18:43

Material apreendido Crédito: Divulgação

Um homem suspeito de tráfico de drogas foi ferido em troca de tiros com a polícia neste domingo (14), no bairro Mirantes de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ele foi baleado no braço esquerdo e atendido no Hospital do Subúrbio. Depois foi levado para a Central de Flagrantes para adoção de medidas cabíveis.

Segundo a Polícia Militar, com o suspeito foram apreendidos um fuzil e 89 pinos de uma substância análoga à cocaína. O policiamento em combate à criminalidade e por causa da guerra entre facções rivais segue reforçado na região.

O confronto começou hoje após militares receberam a localização de 15 indivíduos fortemente armados. Durante a realização das incursões, as viaturas foram recebidas a tiros e houve troca de tiros.

Violência em Periperi

Um outro tiroteio foi registrado em Mirantes de Periperi, no Subúrbio de Salvador, na madrugada deste domingo (14). O bairro vive momentos de tensão por conta de uma disputa entre as facções do Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM), com tiroteios recorrentes tirando a paz dos moradores.

De acordo com informações da 18ª Companhia da polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento na região, os militares foram acionados para averiguar a informação de disparos de arma de fogo na região de Periperi durante a madrugada de hoje (14).

Em um grupo de WhatsApp, um morador questiona se alguém escutou os tiros nas redondezas da Estrada Velha e em Mirantes de Periperi. “Parecendo São João”, escreveu. Outros também confirmaram que ouviram os inúmeros disparos.

Durante a semana, ônibus e escolas suspenderam os serviços por conta da disputa de território pelas facções. Inclusive, há relatos de moradores que estão deixando o bairro com medo da violência. Até o momento, a polícia confirmou que duas pessoas foram mortas. Um morador, identificado como Reginaldo Pereira Santos, 50 anos, foi morto quando estava na porta de casa na Baixada de Mirantes.