Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morro de São Paulo anuncia atrações para o Festival da Primavera; veja lista

Evento acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro, na Segunda Praia

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Festival da Primavera anuncia atrações para edição de 2025 Crédito: Elias Dantas

A velha e a nova geração da música baiana se encontram na Segunda Praia de Morro de São Paulo para a nona edição do Festival da Primavera, realizado entre os dias 5 e 7 de dezembro. Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo espaço nos três dias do evento, que aquece a programação do verão do município de Cairu, no baixo-sul baiano. A programação é gratuita.

A abertura terá apresentações do cantor Tomate e da banda paulista Maneva, que leva sua turnê de 20 anos de carreira. No dia seguinte, Rachel Reis sobe ao palco apresentando um repertório com músicas como “Tabuleiro”, “Casca” e “Maresia”. O dia também terá show de Felipe Escandurras. O encerramento fica sob a responsabilidade de Jau e da banda Filhos de Jorge.

Atrações do Festival da Primaveira de Morro de São Paulo

Rachel Reis por Divulgação
Maneva por Divulgação
Jau por Divulgação
Tomate por Divulgação
Filhos de Jorge por Divulgação
Cantor Escandurras por Reprodução | Instagram
1 de 6
Rachel Reis por Divulgação

“Nós sempre tentamos misturar diversos ritmos na montagem na line-up, sempre priorizando os artistas baianos. Neste ano, montamos uma grade criativa, pop, dançante, além de agregar o artesanato e as expressões artísticas da região. O festival traz público, emprego e renda para a ilha, seja pelo turismo que é gerado ou pela contratação da mão de obra local”, afirmou Márcia Mamede, produtora do evento.

Com o lema “Música pela descarbonização”, o evento prevê ações de coleta seletiva, em parceria com uma cooperativa local. Também está previsto o plantio de mudas na Reserva de Pratigi, visando compensar o gás carbônico gerado no festival.

“Essa é uma forma de mitigar o impacto que o festival causa na ilha. Nós geramos um fluxo gigante de pessoas e precisamos minimizar os efeitos que isso causa na ilha, que é um ativo natural, e fazemos isso cuidando do descarte de resíduos e na redução da emissão de carbono”, fala o produtor Eduardo Soares.

A programação foi anunciada durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (28), em Morro de São Paulo. Durante o discurso, o secretário de turismo de Cairu, Cláudio Brito, enfatizou a importância do evento para a economia e o turismo local.

“O festival ajuda a divulgar ainda mais o nosso arquipélago. Teremos uma ocupação de 100% da rede hoteleira, o que move a nossa economia e marca o início da alta temporada em Morro de São Paulo e em toda Cairu. Nesse ano tivemos um aumento de 7% no número de turistas e a tendência é que esse número cresça ainda mais”, disse.

A expectativa é que a festa dobre a ocupação da rede hoteleira local em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), Juan Troitino, a data foi proposta pela organização para impulsionar o comércio local em um período de baixa temporada.

“Procuramos essa data em dezembro, porque o evento era realizado em épocas de feriado. O destino sempre respondeu bem a essas datas, então, para o turismo, era importante colocar o evento em um período menos procurado para termos outra janela, que coincida com esse momento de fim de primavera e início de verão. O festival é muito importante para a abertura da temporada e é muito importante manter essa tradição e apresentar a nossa região para os turistas”, conta.

“O festival nos consolida como um dos principais destinos turísticos da Bahia. Todos esses eventos têm um grande impacto em toda a região, ajudando a manter uma excelente média de ocupação na nossa rede hoteleira. Ficamos muito felizes em contribuir para que a nossa economia continue crescendo”, exaltou o prefeito de Cairu, Hildécio Meireles (União Brasil).

Leia mais

Imagem - Festival leva peças do interior ao Museu de Arte da Bahia

Festival leva peças do interior ao Museu de Arte da Bahia

Imagem - Musical junta crianças e seres mitológicos para salvar as matas

Musical junta crianças e seres mitológicos para salvar as matas

Imagem - Retorno da banda Fantasmão vai balançar reinado do "senta, senta''

Retorno da banda Fantasmão vai balançar reinado do "senta, senta''

Mais recentes

Imagem - Entenda como o desvio da BR-101 está afetando quem viaja entre o sul e Salvador

Entenda como o desvio da BR-101 está afetando quem viaja entre o sul e Salvador
Imagem - Previsão do tempo: Sol predomina em Salvador nesta quarta-feira (29)

Previsão do tempo: Sol predomina em Salvador nesta quarta-feira (29)
Imagem - Lixo espacial: entenda o que eram os clarões vistos no céu da Bahia e Sergipe

Lixo espacial: entenda o que eram os clarões vistos no céu da Bahia e Sergipe

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada