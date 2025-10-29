PONTAPÉ PARA O VERÃO

Morro de São Paulo anuncia atrações para o Festival da Primavera; veja lista

Evento acontece entre os dias 5 e 7 de dezembro, na Segunda Praia

Gilberto Barbosa

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Festival da Primavera anuncia atrações para edição de 2025 Crédito: Elias Dantas

A velha e a nova geração da música baiana se encontram na Segunda Praia de Morro de São Paulo para a nona edição do Festival da Primavera, realizado entre os dias 5 e 7 de dezembro. Cerca de 30 mil pessoas devem passar pelo espaço nos três dias do evento, que aquece a programação do verão do município de Cairu, no baixo-sul baiano. A programação é gratuita.

A abertura terá apresentações do cantor Tomate e da banda paulista Maneva, que leva sua turnê de 20 anos de carreira. No dia seguinte, Rachel Reis sobe ao palco apresentando um repertório com músicas como “Tabuleiro”, “Casca” e “Maresia”. O dia também terá show de Felipe Escandurras. O encerramento fica sob a responsabilidade de Jau e da banda Filhos de Jorge.

“Nós sempre tentamos misturar diversos ritmos na montagem na line-up, sempre priorizando os artistas baianos. Neste ano, montamos uma grade criativa, pop, dançante, além de agregar o artesanato e as expressões artísticas da região. O festival traz público, emprego e renda para a ilha, seja pelo turismo que é gerado ou pela contratação da mão de obra local”, afirmou Márcia Mamede, produtora do evento.

Com o lema “Música pela descarbonização”, o evento prevê ações de coleta seletiva, em parceria com uma cooperativa local. Também está previsto o plantio de mudas na Reserva de Pratigi, visando compensar o gás carbônico gerado no festival.

“Essa é uma forma de mitigar o impacto que o festival causa na ilha. Nós geramos um fluxo gigante de pessoas e precisamos minimizar os efeitos que isso causa na ilha, que é um ativo natural, e fazemos isso cuidando do descarte de resíduos e na redução da emissão de carbono”, fala o produtor Eduardo Soares.

A programação foi anunciada durante coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (28), em Morro de São Paulo. Durante o discurso, o secretário de turismo de Cairu, Cláudio Brito, enfatizou a importância do evento para a economia e o turismo local.

“O festival ajuda a divulgar ainda mais o nosso arquipélago. Teremos uma ocupação de 100% da rede hoteleira, o que move a nossa economia e marca o início da alta temporada em Morro de São Paulo e em toda Cairu. Nesse ano tivemos um aumento de 7% no número de turistas e a tendência é que esse número cresça ainda mais”, disse.

A expectativa é que a festa dobre a ocupação da rede hoteleira local em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC), Juan Troitino, a data foi proposta pela organização para impulsionar o comércio local em um período de baixa temporada.

“Procuramos essa data em dezembro, porque o evento era realizado em épocas de feriado. O destino sempre respondeu bem a essas datas, então, para o turismo, era importante colocar o evento em um período menos procurado para termos outra janela, que coincida com esse momento de fim de primavera e início de verão. O festival é muito importante para a abertura da temporada e é muito importante manter essa tradição e apresentar a nossa região para os turistas”, conta.