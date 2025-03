SALVADOR

MP vai acompanhar investigações da operação que resultou em 12 mortes em Fazenda Coutos

Apuração será acompanhada por grupos especializados em investigações complexas do órgão

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de março de 2025 às 22:47

Policiamento em Fazenda Coutos Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou, na última quarta-feira (5), um procedimento para acompanhar as investigações policiais do tiroteio que resultou em 12 mortes no bairro de Fazenda Coutos, na última terça-feira (4). Os mortos tem entre 17 e 27 anos e seriam suspeitos de integrarem uma facção criminosa. >

A apuração do caso será acompanhada por equipes dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp). O órgão se reuniu na tarde de quarta com as Secretarias de Segurança Pública (SSP) e de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), além do comando das Polícias Militar e Civil, para discutir encaminhamentos quanto às investigações. >

“O Ministério Público lamenta profundamente o ocorrido, pela perda de vidas e pela situação de pânico de que a comunidade foi vítima. Estamos em interlocução direta com as autoridades policiais e forças de segurança, acompanhando todos os passos da investigação, com o Gaeco e o Geosp, no levantamento das informações, principalmente das perícias, para que todas as circunstâncias sejam apuradas com a devida transparência. Esse é o propósito e objetivo comum de todos os órgãos de Estado envolvidos no esclarecimento dos fatos”, disse o chefe do MP-BA, Pedro Maia. >

Segundo o titular da SJDH, Felipe Freitas, a gestão estadual vai colaborar para que o Ministério Público tenha amplo acesso aos dados da apuração. “É dever das instituições de Estado assegurarem máxima transparência nas suas ações, em especial quando há mortes envolvidas. O Governo do Estado colaborará para que o Ministério Público, órgão responsável pelo controle externo da atividade policial, tenha pleno acesso aos dados da ocorrência de Fazenda Coutos e que o Poder Judiciário e os órgãos de correição da própria Polícia Militar possam se manifestam tecnicamente sobre o processo", ressaltou o secretário Felipe Freitas.>

Relembre o caso>

As mortes ocorreram durante uma intervenção da Polícia Militar na localidade, com agentes da Rondesp. Nos dias anteriores, a região registrou confrontos entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho, que tentavam tomar o controle do tráfico na localidade. Com a chegada da polícia, houve resistência e o tiroteio resultou nas 12 mortes.>

Os 12 mortos foram identificados como: Davi Costa dos Anjos, 17 anos; Douglas Campos da Silva Batista, 27; Félix de Oliveira Rodrigues, 19; Francisco Ariel Freire Santos, 27; Jackson Vitor Araújo dos Santos, 20; João Cledison Santos Souza, 18; Leidson Maxwel da Costa Silva, 27; Paulo Phelipe Rodrigues dos Santos, 18; Paulo Ricardo Santos Pereira, 17; Samuel da Luz Nascimento de Sousa, 24; Uendel Vitor Rodrigues dos Reis, 20 e Wendel Henrique Nunes dos Santos, 20.>

A Polícia Militar intensificou o policiamento no bairro após o episódio. Os ônibus pararam de circular no bairro na última terça-feira (4). Por conta da interrupção do atendimento, os moradores precisam caminhar por cerca de um quilômetro para usar o transporte. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o atendimento será retomado nesta sexta-feira (7), a partir das 9h.>