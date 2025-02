VEJA VÍDEO

Mulher morre após colidir com van escolar na Bahia

Caso foi registrado em Itabuna, no sul do estado

A vítima foi identificada pelo prenome Ana Lúcia dos Santos, de 35 anos. O caso ocorreu na tarde do último sábado (22). Um vídeo registrado por câmeras de seguranças de uma estabelecimento no local registrou o acidente e mostra o modento da colisão. >

As imagens mostram a mulher sendo arremessada após bater na van. Até mesmo o capacete utilizado pela vítima ficou destruído. De acordo com a Polícia Civil, a 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) foi acionada, expediu as guias para remoção e perícia e instaurou inquérito policial para apurar o caso, investigado como homicídio culposo.>