XIQUE-XIQUE

Mulher morre em acidente de trânsito em cidade no interior da Bahia

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (27), na localidade conhecida como Nova Imbira, em Xique-Xique, no interior da Bahia. Conforme registrado na ocorrência, o corpo de Vanessa Vieira dos Santos foi encontrado ao lado de um veículo tombado. O condutor não foi encontrado no local.

Segundo a PM, policiais militares do 7º BPM foram acionados pelo Samu para averiguar um acidente de trânsito. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato, sendo que uma mulher não resistiu aos ferimentos e as outras três vítimas, dois homens e uma mulher, foram encaminhados a uma unidade de saúde da região. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.