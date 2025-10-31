Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novembro terá três feriados nacionais; confira as datas

Apenas um deles cairá em dia de semanaO m

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:48

Calendário
Calendário Crédito: Shutterstock

O mês de novembro começa neste sábado (1º) e traz três feriados nacionais no calendário. O primeiro deles acontece já neste domingo (2), o Dia de Finados. Apesar de a quantidade de feriados animar muita gente, apenas um deles cairá em dia de semana. 

Também são celebrados, em novembro, o Dia da Proclamação da República, no dia 15 (sábado) e o Dia da Consciência Negra, no dia 20 (quinta-feira) - este que será o último feriado prolongado antes do Natal. Ele é também o único deste mês que permite a emenda com o final de semana, a depender do acordo de cada empregador e funcionários. 

O Dia da Consciência Negra é feriado nacional desde 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro daquele ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes disso, a data não integrava o calendário nacional nem era considerada ponto facultativo. Por isso, a folga dependia de legislação estadual ou municipal.

No caso de feriados que caem no final de semana, ele coincide com o descanso semanal remunerado (DSR). Trabalhadores que não costumam ter jornadas durante o final de semana, nesse caso, não possuem direito automático à folga compensatória ou pagamento extra. 

Leia mais

Imagem - Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 31 de outubro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Imagem - Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Quer esticar as férias em 2026? Veja feriadões para emendar com dias de descanso

Imagem - Brasil terá até nove feriadões em 2026; veja datas para se programar

Brasil terá até nove feriadões em 2026; veja datas para se programar

Mais recentes

Imagem - Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador

Polícia é chamada após briga por aparelho de musculação em academia de Salvador
Imagem - Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética

Salvador ganha nova arena esportiva em São Rafael com grama sintética
Imagem - Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada