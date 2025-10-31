SE PROGRAME

Novembro terá três feriados nacionais; confira as datas

Apenas um deles cairá em dia de semanaO m

31 de outubro de 2025

O mês de novembro começa neste sábado (1º) e traz três feriados nacionais no calendário. O primeiro deles acontece já neste domingo (2), o Dia de Finados. Apesar de a quantidade de feriados animar muita gente, apenas um deles cairá em dia de semana.

Também são celebrados, em novembro, o Dia da Proclamação da República, no dia 15 (sábado) e o Dia da Consciência Negra, no dia 20 (quinta-feira) - este que será o último feriado prolongado antes do Natal. Ele é também o único deste mês que permite a emenda com o final de semana, a depender do acordo de cada empregador e funcionários.

O Dia da Consciência Negra é feriado nacional desde 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso e sancionada em dezembro daquele ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Antes disso, a data não integrava o calendário nacional nem era considerada ponto facultativo. Por isso, a folga dependia de legislação estadual ou municipal.