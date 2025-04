VISTORIA

Obras no Teatro Vila Velha priorizam acessibilidade; confira fotos

Estão previstas ainda a implantação de um novo sistema de ar-condicionado, qualificação acústica e adequação do sistema elétrico

Tharsila Prates

Publicado em 2 de abril de 2025 às 18:39

Vistoria no Teatro Vila Velha Crédito: Divulgação/ Adam Vidal

A vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos, vistoriou as obras do Teatro Vila Velha nesta quarta-feira (2), no Passeio Público, na Avenida Sete de Setembro. Acompanhada de Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, do superintendente da Sucop, Orlando Castro, além da equipe da Secult e da vice-prefeitura, a gestora destacou pontos do projeto de modernização do espaço, a exemplo da acessibilidade. >

“Estamos executando a recuperação geral do prédio, tornando-o mais funcional e adequado às demandas contemporâneas para um teatro que tem uma história marcante no campo cultural de Salvador. A garantia da acessibilidade se destaca na obra. A ideia é ter um espaço de fato acessível a todos”, pontuou Ana Paula. A última reforma no espaço foi feita em 1994. Além do teatro, a Prefeitura também está recuperando o Passeio Público. >

A reforma contempla um novo eixo de circulação para o teatro (passarela, escadas e elevador), além de volume na cobertura (área administrativa), qualificação dos ambientes internos e a criação de um depósito externo. Também estão previstas a implantação de novo sistema de ar-condicionado, a qualificação acústica do teatro, a adequação do sistema elétrico do teatro, a adequação à legislação de acessibilidade universal e o Projeto de Combate a Incêndio.>

“São 60 anos desse equipamento tão importante para o setor cultural e turístico da capital baiana e nada mais justo do que entregar à cidade essa reforma de um dos símbolos mais representativos da nossa arte”, completou Ana Paula. >

Fundado em 31 de julho de 1964, o Vila Velha foi inaugurado com o show 'Nós, Por Exemplo', que contou com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia.>

Não foi divulgada uma previsão de quando o teatro será entregue totalmente reformado. Confira as fotos da vistoria:>