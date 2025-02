CALOR DE 40 ºC

Onda de calor começa nesta quarta-feira (12) na Bahia; entenda o que está por trás do fenômeno

Temperaturas podem ficar até 7 ºC acima da média em regiões do estado

Para que uma onda de calor seja reconhecida por especialistas, não basta que as temperaturas estejam altas. O aumento registrado nos termômetros deve permanecer pelo menos 5 ºC acima da média durante três dias seguidos. Em cidades baianas, a expectativa é que os moradores enfrentem calor de 40 ºC, especialmente no centro e centro-norte do estado, até o dia 21 de fevereiro. >